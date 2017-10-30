Красноярские власти объяснили гибель рабочего при демонтаже здания

КРАСНОЯРСК, 30 окт — РИА Новости. Причиной обрушения стены заброшенного строения в Красноярске, при котором погиб один рабочий и еще один пострадал, стало несоблюдение техники безопасности, сообщает администрация города.

Утром в понедельник МЧС информировало, что в районе остановки на улице Лесная, 130 обрушилась стена деревянного здания. В управлении Следственного комитета по Красноярскому краю заявили, что стена обрушилась во время демонтажа здания, один рабочий погиб, второй госпитализирован.

"Падение деревянной стены заброшенного здания произошло при проведении работ в результате несоблюдения техники безопасности", — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что здание принадлежит частному лицу.