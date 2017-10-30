В Татарстане возбудили дело из-за продажи курток с нацистской символикой

КАЗАНЬ, 30 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Нижнекамская городская прокуратура в результате проверки одного из торговых центров города обнаружила в продаже детские пуховики с символикой, схожей с нацистской, возбуждено административное дело, сообщает прокуратура Татарстана.

Проверка проводилась по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова после сообщения в СМИ о продаже курток с нацистской символикой.

"Установлено, что в павильоне "Планета Одежда Обувь" в ТЦ "Барс-3" на улице Менделеева в городе Нижнекамске осуществлялась реализация детских пуховиков. На левом рукаве одежды были нанесены изображения, сходные до степени смешения с нацистской символикой", — говорится в сообщении.

По данному факту прокуратура возбудила на предпринимателя административное дело по статье "пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами". Владелец торговой точки также официально предостережён о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.

В настоящее время пуховики изъяты и приобщены в качестве вещественных доказательств по административному делу, которое направлено на рассмотрение в Нижнекамский городской суд.

"Собранные материалы проверки направлены в управление МВД по Нижнекамскому району для установления лиц, причастных к производству незаконной продукции", — отмечает надзорное ведомство.