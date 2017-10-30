В Татарстане возбудили дело из-за продажи курток с нацистской символикой

КАЗАНЬ, 30 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Нижнекамская городская прокуратура в результате проверки одного из торговых центров города обнаружила в продаже детские пуховики с символикой, схожей с нацистской, возбуждено административное дело, сообщает прокуратура Татарстана.
Проверка проводилась по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова после сообщения в СМИ о продаже курток с нацистской символикой.
"Установлено, что в павильоне "Планета Одежда Обувь" в ТЦ "Барс-3" на улице Менделеева в городе Нижнекамске осуществлялась реализация детских пуховиков. На левом рукаве одежды были нанесены изображения, сходные до степени смешения с нацистской символикой", — говорится в сообщении.
В настоящее время пуховики изъяты и приобщены в качестве вещественных доказательств по административному делу, которое направлено на рассмотрение в Нижнекамский городской суд.
"Собранные материалы проверки направлены в управление МВД по Нижнекамскому району для установления лиц, причастных к производству незаконной продукции", — отмечает надзорное ведомство.