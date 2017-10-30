В Туле завели дело после смерти ребенка во время тихого часа в детсаду

ВОРОНЕЖ, 30 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двухлетнего ребенка во время тихого часа в детском саду Тулы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Зинаида Каминская.

По данным следствия, 2 октября в одном из детских садов поселка Косая Гора Тулы после тихого часа воспитатель подошла к мальчику, чтобы его разбудить, и заметила, что он не подает признаков жизни. По факту случившегося СК начал доследственную проверку.

"Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 109 Уголовного кодекса, это причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей — для того, чтобы более подробно разобраться в том, что случилось", — сказала собеседница агентства.

Каминская отметила, что дело возбуждено по факту, пока следствие никого не подозревает.

Ранее следствие сообщало, что, предположительно, к смерти ребенка привела аномалия сердца. По словам Каминской, пока других данных о причине смерти мальчика у следствия нет.