В Карелии нашли тела двух рыбаков из Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Следователи ведут проверку по факту гибели двух жителей Санкт-Петербурга, чьи тела обнаружили на острове в Ладожском озере в Карелии, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, мужчины 1973 и 1974 года рождения приехали на выходные в Карелию на рыбалку, пояснили в СК.

"Утром 28 октября их тела были обнаружены на берегу Ладожского озера на острове Койонсаари Лахденпохского района. На берегу на камнях также обнаружена лодка. Спасательных жилетов на мужчинах не было. Предварительная причина смерти пострадавших – переохлаждение", — говорится в сообщении.

Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.