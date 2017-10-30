Под Челябинском трехмесячная девочка погибла от переохлаждения

ЧЕЛЯБИНСК, 30 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели трехмесячной девочки в Челябинской области, которая умерла от холода в плохо отапливаемом матерью жилом доме, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, утром 18 октября в жилом доме в Нагайбакском районе обнаружено тело трехмесячной девочки без признаков жизни. По данному факту областными следственными органами организована доследственная проверка. Следствием установлено, что с 16 октября в доме проживала жительница Магнитогорска с детьми 2015 и 2017 года рождения. Проснувшись утром 18 октября, женщина обнаружила младшую дочь в коляске без признаков жизни и сообщила в лечебное учреждение.

"Согласно выводам судебно-медицинского исследования смерть девочки наступила от переохлаждения. Со слов женщины в доме было холодно, поскольку она его надлежащим образом не отапливала. Учитывая наличие в действиях женщины признаков неосторожного причинения смерти девочке, а также в целях полного и всестороннего расследования обстоятельств ее гибели, следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза, уточняется в сообщении.