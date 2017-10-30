Жительница Урала "сняла порчу" с женщины за семь миллионов рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 30 окт – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Челябинской области, обвиняемой в присвоении денежных средств и ювелирных украшений на сумму около семи миллионов рублей за якобы "снятие порчи", сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

По данным ведомства, в декабре 2016 года обвиняемая встретила в поселке Чурилово Челябинской области местную жительницу, которой сообщила, что на неё якобы наложена порча, и предложила ее "снять" с помощью обрядов. В итоге потерпевшая передала гадалке два сотовых телефона стоимостью около 45 тысяч рублей, килограмм ювелирных украшений на сумму 1,9 миллиона рублей, а также 5,1 миллиона рублей (принадлежали ее родственнику) за "снятие порчи".

Обвиняемая на эти средства приобрела земельный участок и часть жилого дома в поселке Сысертского района Свердловской области за 2,8 миллиона рублей, сделала там ремонт и закупила мебель, уточняет прокуратура.

"Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летней местной жительницы. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении.

Женщину обвиняют в "Мошенничестве в особо крупном размере" и "Легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере", уточнили в ведомстве.

В ходе следствия указанный дом, оцененный в четыре миллиона рублей, был переоформлен обвиняемой на родственника потерпевшей, которому принадлежали 5,1 миллиона рублей, добавляет прокуратура.