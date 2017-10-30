Жительница Урала "сняла порчу" с женщины за семь миллионов рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 30 окт – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Челябинской области, обвиняемой в присвоении денежных средств и ювелирных украшений на сумму около семи миллионов рублей за якобы "снятие порчи", сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Обвиняемая на эти средства приобрела земельный участок и часть жилого дома в поселке Сысертского района Свердловской области за 2,8 миллиона рублей, сделала там ремонт и закупила мебель, уточняет прокуратура.
"Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летней местной жительницы. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении.
В ходе следствия указанный дом, оцененный в четыре миллиона рублей, был переоформлен обвиняемой на родственника потерпевшей, которому принадлежали 5,1 миллиона рублей, добавляет прокуратура.