Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек под Волгоградом

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Волжский городской суд Волгоградской области заключил под стражу ранее судимого за изнасилование Александра Масленникова, обвиняемого в убийстве двух девушек, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Меру пресечения в виде заключения под стражу избрали до 16 декабря 2017 года", — сказал он.

По данным следствия, утром 13 октября две девушки вышли из караоке-клуба в городе Волжском, больше их никто не видел, сотовые телефоны пропавших были отключены. По данным следствия, из клуба девушки уехали вместе с 31-летним местным жителем Масленниковым, отсидевшим 11 лет за изнасилование.

Тела двух пропавших нашли в лесополосе города Волжский. Установлено, что именно они уехали с Масленниковым из клуба.

Мужчине заочно было предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, его объявили в розыск. За информацию и помощь в поимке злоумышленника глава Волжского объявил вознаграждение в 700 тысяч рублей. Позже обвиняемого задержали в подмосковных Химках, где живет его знакомая. Туда он, по мнению следствия, доехал на попутках.