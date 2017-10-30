В Приморье более 200 парашютистов авиалесоохраны тушат пожары

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Более 200 парашютистов-пожарных подключились к тушению пожаров в Приморье, сообщает федеральная авиалесоохрана.

"Вчера вечером на тушение лесных пожаров в Приморье прибыли команды федеральной ывиалесоохраны, которые сегодня направлены в самые сложные Кавалеровский и Ольгинский районы. Таким образом, группировка сил парашютистов-десантников авиалесоохраны, профессионально-подготовленных для борьбы с самыми сложными лесными пожарами в России, превысила 200 человек", — говорится в сообщении.

За прошедшие выходные в Приморском крае ликвидировано 19 лесных пожаров на площади 1,4 тысячи гектар. Всего за неделю ликвидировано 40 лесных пожаров на площади более 2,3 тысячи гектар.

По данным на 30 октября, идет тушение 23 лесных пожаров на площади свыше 2,5 тысячи гектаров. К тушению привлечено 269 человек и 51 единица наземной техники.