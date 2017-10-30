В Волгограде вынесли приговор женщине, поджигавшей дома соседей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Иловлинский районный суд Волгоградской области приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы местную жительницу, спалившую дом соседей и отчима, сообщает прокуратура Волгоградской области.

"В судебном заседании установлено, что подсудимая на почве личных неприязненных отношений с соседями, возникших на бытовой почве, в конце апреля 2017 года в ночное время проникла на территорию домовладения своих соседей и с помощью спичек и бумаги подожгла жилой дом", — говорится в сообщении. В результате поджога дом был полностью уничтожен, спасти из дома семейную пару помогли случайные прохожие.

Аналогичным образом в начале июня 2017 года, имея обиду на своего отчима, который тоже проживал по соседству, женщина подожгла и его дом, который полностью сгорел. Мужчина самостоятельно выбрался из горящего дома. Вину в совершенных преступлениях подсудимая признала.

"Суд приговорил Бурдину к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", — сказано в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.