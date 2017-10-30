В Сургуте арестовали родственников пострадавшей от избиений девочки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 окт — РИА Новости. Родственники 12-летней девочки из Таджикистана арестованы в Сургуте по делу об избиении ребенка, сообщили в понедельник в следственном управлении СК РФ по Югре.

Ранее администрация Сургута сообщала об обращении местного жителя, рассказавшего, что в соседней квартире проживает ребенок, состояние которого вызывает у него опасения. Полицейские и представители органов опеки и попечительства обнаружили в квартире 12-летнюю девочку, которую пришлось госпитализировать. У нее диагностировали переломы ребер, ушибы и синяки. По информации муниципальных властей, девочку привезли из Таджикистана два года назад, она проживала в семье сестры, не была социализирована и не училась в школе, а о ее существовании, как уточняли власти, "не знали даже соседи".

Как считают следователи, в течение длительного времени мужчина и женщина, имеющие троих собственных малолетних детей, наносили девочке телесные повреждения, которые, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, относятся к категории средней тяжести. Им предъявлены обвинения в умышленном причинении вреда здоровью и истязании. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства ход расследования этого дела.

"Следователем регионального СК России 31-летней женщине и 39-летнему мужчине предъявлены обвинения", — говорится в сообщении. Также следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении родственников потерпевшей девочки меры пресечения в виде заключения под стражу, суд просьбу следователей удовлетворил. Дети обвиняемых помещены в соответствующее социальное учреждение.

По данным ведомства, в настоящее время также установлено местонахождение родителей потерпевшей. Ее отец работал на территории Иркутской области, он уже прибыл в Сургут и был допрошен следователями. Мать девочки проживает в Таджикистане, в связи с чем правоохранительные органы направят запросы о правовой помощи в компетентные органы государства для проведения ее допроса.

"Учитывая, что несовершеннолетняя потерпевшая является гражданкой другой страны и, по имеющимся данным, с 2015 года не выезжала с территории Российской Федерации, следствием будут допрошены работники подразделения по вопросам миграции. В случае установления ненадлежащего исполнения ими обязанностей их действиям (бездействию) будет дана принципиальная правовая оценка", — резюмировали в следственном управлении.