В Сургуте арестовали родственников пострадавшей от избиений девочки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 окт — РИА Новости. Родственники 12-летней девочки из Таджикистана арестованы в Сургуте по делу об избиении ребенка, сообщили в понедельник в следственном управлении СК РФ по Югре.
Как считают следователи, в течение длительного времени мужчина и женщина, имеющие троих собственных малолетних детей, наносили девочке телесные повреждения, которые, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, относятся к категории средней тяжести. Им предъявлены обвинения в умышленном причинении вреда здоровью и истязании. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства ход расследования этого дела.
"Следователем регионального СК России 31-летней женщине и 39-летнему мужчине предъявлены обвинения", — говорится в сообщении. Также следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении родственников потерпевшей девочки меры пресечения в виде заключения под стражу, суд просьбу следователей удовлетворил. Дети обвиняемых помещены в соответствующее социальное учреждение.
По данным ведомства, в настоящее время также установлено местонахождение родителей потерпевшей. Ее отец работал на территории Иркутской области, он уже прибыл в Сургут и был допрошен следователями. Мать девочки проживает в Таджикистане, в связи с чем правоохранительные органы направят запросы о правовой помощи в компетентные органы государства для проведения ее допроса.