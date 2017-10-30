В Ленобласти пять человек пострадали при стрельбе в ночном клубе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Охранник и четверо посетителей ночного клуба в городе Гатчина Ленинградской области пострадали в результате стрельбы из травматического оружия, сообщает региональное ГУМВД.
"В результате применения травматического оружия ранение получил 43-летний охранник заведения, который в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. Также медицинская помощь потребовалась ещё четырём посетителям ночного клуба, которые после её оказания были направлены на амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Сотрудники полиции задержали двух 23-летних граждан, один из которых является сотрудником частного охранного предприятия. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.