В Ленобласти пять человек пострадали при стрельбе в ночном клубе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Охранник и четверо посетителей ночного клуба в городе Гатчина Ленинградской области пострадали в результате стрельбы из травматического оружия, сообщает региональное ГУМВД.

По данным ведомства, инцидент произошёл в ночь на воскресенье в ходе конфликта между группой молодых людей, в ходе которого двое его участников применили травматическое оружие.

"В результате применения травматического оружия ранение получил 43-летний охранник заведения, который в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. Также медицинская помощь потребовалась ещё четырём посетителям ночного клуба, которые после её оказания были направлены на амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Сотрудники полиции задержали двух 23-летних граждан, один из которых является сотрудником частного охранного предприятия. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.