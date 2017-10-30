В Ленобласти нашли в реке тела двух рыбаков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения тел двоих мужчин в акватории реки Вуокса в Ленинградской области, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Тела мужчин на вид 50-55 лет без признаков насильственной смерти были обнаружены 29 октября в акватории реки Вуокса вблизи от одной из баз отдыха в поселке Житково Выборгского района, пояснили в СК.

"Установлено, что мужчины находились в указанном месте на рыбалке и охоте. Ночевали в палатке на острове. Вечером 27 октября мужчины в состоянии алкогольного опьянения поплыли на лодке и обратно не вернулись. О произошедшем сообщил их знакомый, который остался на острове", — говорится в сообщении.

Сотрудники СК проводят доследственную проверку по факту происшествия, назначено судебное медицинское исследование тел, сообщает следственное управление.