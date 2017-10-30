ЧЕЛЯБИНСК, 30 окт – РИА Новости. Суд приговорил двух жителей Челябинской области к восьми годам колонии строгого режима за вымогательство пяти миллионов рублей у предпринимателя, один из подсудимых также лишен специального звания подполковника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры области.

По данным ведомства, в декабре 2016 года 45-летний житель Верхнеуральска узнал от знакомого, что у предпринимателя из Магнитогорска есть крупные денежные средства от продажи нежилого помещения. После этого он, используя сим-карты с разными номерами, с декабря 2016 по февраль 2017 года звонил предпринимателю и требовал деньги, угрожая насилием и уничтожением имущества. В январе 2017 года второй обвиняемый, 65-летний житель Магнитогорска, для устрашения потерпевшего облил бензином капот иномарки, принадлежащей бывшей сожительнице бизнесмена.

В феврале 2017 года во время передачи муляжа денежных средств в размере пяти миллионов рублей обвиняемые были задержаны полицией, уточняет прокуратура.

"Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении жителей Магнитогорска и Верхнеуральска. Приговором суда обоим назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Один из обвиняемых также лишен специального звания подполковника ФСИН", — говорится в сообщении.

Подсудимые признаны виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере, уточнили в прокуратуре.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей на сумму 90 тысяч рублей и на сумму 280 тысяч рублей в счет возмещения потерпевшему причиненного морального вреда, добавляется в сообщении.