ЧЕЛЯБИНСК, 30 окт – РИА Новости. Суд приговорил двух жителей Челябинской области к восьми годам колонии строгого режима за вымогательство пяти миллионов рублей у предпринимателя, один из подсудимых также лишен специального звания подполковника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры области.
В феврале 2017 года во время передачи муляжа денежных средств в размере пяти миллионов рублей обвиняемые были задержаны полицией, уточняет прокуратура.
"Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении жителей Магнитогорска и Верхнеуральска. Приговором суда обоим назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Один из обвиняемых также лишен специального звания подполковника ФСИН", — говорится в сообщении.
Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей на сумму 90 тысяч рублей и на сумму 280 тысяч рублей в счет возмещения потерпевшему причиненного морального вреда, добавляется в сообщении.