В Липецке задержали женщину, подозреваемую в убийстве подруги и ее ребенка

ВОРОНЕЖ, 30 окт — РИА Новости. Правоохранители задержали в Липецке подозреваемую в убийстве подруги и ее трехлетней дочери, женщина пока не может объяснить мотив совершенного преступления, сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ области Юлия Кузнецова.

По данным СК, вечером 28 октября в квартире жилого дома по улице Катукова в Липецке были обнаружены тела 21-летней липчанки и ее трехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. Следователи выяснили, что погибшая проживала вместе с мужчиной, который в день убийства находился на работе, а накануне в гости к молодой семье из города Грязи приехала подруга женщины и осталась на ночь. После убийства она исчезла.

Следствие возбудило дело об убийстве двух лиц, в том числе — малолетнего. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемую в убийстве задержали в воскресенье вечером, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Подозреваемая призналась на допросе в содеянном, и в настоящее время выясняются обстоятельства и мотивы преступления. Подозреваемая пока не может объяснить мотив, и говорит, что на нее "что-то нашло", — сказала Кузнецова.

По ее словам, следствие не исключает, что неустроенная личная жизнь подозреваемой и увиденная ею семейная идиллия подруги могли сыграть роль в случившемся.

Кузнецова добавила, что задержанная пыталась скрыть следы преступления: смыла пятна крови, заперла дверь ключом. Также, по словам собеседницы агентства, девочка была убита потому, что стала свидетельницей убийства матери.