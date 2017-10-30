Под Петербургом после исчезновения мальчика возбудили уголовное дело

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за исчезновения 10-летнего мальчика в Ленинградской области, сообщает СК РФ.
Следствием установлено, что 28 октября около 12.00 мальчик ушел из дома в городе Отрадное Ленинградской области и не вернулся. Его местонахождение все еще не установлено.
Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Был одет в черную шапку, черную с красным куртку, черные брюки, коричневые кроссовки.
Следствие отрабатывает все возможные версии случившегося.