На шахте в Кузбассе погиб горный мастер

КЕМЕРОВО, 30 окт — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на одной из шахт города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области: мастер, по предварительным данным, зацепился курткой и оказался зажат между электровозом и выработкой, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел ранним утром в воскресенье. Тело 34-летнего горного мастера обнаружили в горной выработке шахты. По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительной информации, мужчина находился под землей, ехал на электровозе. Рядом с ним был водитель электровоза.

"В кровле шахты установлены крюки, за один из них 34-летний мужчина зацепился рабочей курткой. Его выдернуло и затянуло между бортом электровоза и выработки, протянув около 3 метров до момента, пока электровоз не остановился", — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, потерпевший не имел права ехать на электровозе, он должен был быть в вагоне или идти пешком в соответствии с должностной инструкцией.

Как уточняет СУСК, коллеги вызвали спасателей, тело рабочего подняли на поверхность. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.