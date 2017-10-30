В Алтайском крае задержали мужчину, обстрелявшего трех людей

МОСКВА/БАРНАУЛ, 30 окт — РИА Новости. Алтайские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в обстреле и ранении трех людей в барнаульской квартире, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
"Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД России по Алтайскому краю задержали жителя Барнаула, открывшего стрельбу в двух мужчин и женщину в квартире по улице 40 лет Октября", — говорится в сообщении.
Потерпевшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Как отмечает полиция, подозреваемый был обезврежен при попытке вооруженного сопротивления и задержан. У него изъяты более ста патронов.
Следственные органы проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.