В Петропавловске-Камчатском застрелили вышедшего из леса медведя

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт – РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском застрелен медведь, вышедший из леса на улицу, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления МВД.

В пресс-службе рассказали, что в понедельник утром в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сразу несколько обращений от жителей улицы Тундровая, которые утверждали, что видели медведя. Данные сообщения были направлены в полицию. На место выехали бойцы Росгвардии.

"Медведь, вышедший из леса в жилой массив, был ликвидирован", — сказал собеседник агентства.

На Камчатке медведи выходят к людям регулярно, зачастую в поисках пищи. В этом году было зафиксировано несколько подобных случаев в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе. Последний произошёл 20 октября, когда хищник забрёл на один из рынков города Елизово.

Всего в 2017 году на Камчатке было застрелено более 20 медведей, представлявших угрозу для человека.