Калининградский аэропорт отправил задержанные из-за сильного ветра рейсы

КАЛИНИНГРАД, 30 окт — РИА Новости. Калининградский аэропорт "Храброво" отправил и принял задержанные из-за сильного ветра и дождя в регионе рейсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

"Все рейсы воскресного расписания выполнены. Хотя в связи с неблагоприятными метеоусловиями произошли значительные изменения в расписании авиарейсов", — сообщили в пресс-службе.

Представитель аэропорта отметил также, что с серьезной задержкой прибыли два рейса из Москвы и один из Варшавы. С опозданием были отправлены самолеты в Москву и Череповец. Рейс в Санкт-Петербург был отменен авиаперевозчиком из-за погодных условий.

Из-за реконструкции аэродромного комплекса в калининградском аэропорту действует особый режим работы, самолеты не летают в ночное время. В понедельник прилет первого рейса в Калининград запланирован на 8.15 (9.15 мск).

В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение. В связи с усилением ветра до 25 метров в секунду энергетики переведены на круглосуточный режим работы. Главное управление МЧС России по Калининградской области приведено в режим повышенной готовности.