Сооснователь "Донстроя" заключен под домашний арест

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Один из основателей компании "Донстрой" Максим Блажко находится под домашним арестом по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщил в воскресенье РИА Новости его адвокат Михаил Воронин.

"Решение о домашнем аресте принял Басманный суд Москвы. При этом представитель Генпрокуратуры в суде возражал против избрания меры пресечения, указав, что между сторонами просто гражданско-правовой спор", — сказал адвокат.

По мнению Воронина, речь идет о гражданско-правовом споре, "непонятно как оказавшемся в сфере уголовного дела".

Как рассказал защитник, компания Riverstretch Trading & Investments Ltd выкупила у Сбербанка долг ЗОА "Щука", которое возглавлял Блажко. "Долг не был погашен, но он был обеспечен акциями общества. Поэтому тут имеет место гражданско-правовой спор о том, как погашать сумму долга. Почему СК перешел из гражданских отношений в сферу уголовную — для меня загадка", — заявил адвокат.

Он добавил, что торгово-развлекательный комплекс "Щука" передан Riverstretch в счет погашения долга, поэтому предмета спора уже нет. "Но уголовные дела так быстро не закрываются", — сказал Воронин.

Комментарием Следственного комитета РИА Новости пока не располагает.

В январе Арбитражный суд Москвы признал необоснованным заявление банка "Российский капитал" о банкротстве Максима Блажко и прекратил производство по делу о банкротстве. В начале октября "Российский капитал" снова предпринял попытку обанкротить Блажко. Арбитражный суд Москвы назначил на 23 ноября проверку обоснованности заявления банка о банкротстве сооснователя "Донстроя".