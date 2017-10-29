В Москве полицейский из ревности избил сослуживца

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сотрудник правоохранительных органов жестоко избил своего сослуживца на почве ревности на юге Москвы, сообщается на сайте столичного главка СК России.

"Рано утром 29 октября 2017 года мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного по улице Одоевского в городе Москве, нанёс своему знакомому множественные удары руками и ногами в область жизненно важных органов, после чего нанёс удар ножом в область головы. Причиной возникшего между мужчинами конфликта явилась ревность", – отмечает СК.

Как отмечается в сообщении, "установлено, что мужчины являются сослуживцами и проходят службу в правоохранительных органах". Проводится доследственная проверка, нападавший доставлен в следственный отдел, где с ним проводится комплекс проверочных мероприятий.