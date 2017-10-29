В Татарстане четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП

КАЗАНЬ, 29 окт — РИА Новости. "ГАЗель" и "Нива" столкнулись в Татарстане в воскресенье днём, в результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Как отмечается, пожарные деблокировали пострадавших, во избежание возгорания отключили аккумуляторы, осмотрели место ДТП.
В результате ДТП в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов были госпитализированы четыре пассажира "Нивы": женщины 1975 и 1945 годов рождения, девочка 2011 года рождения и мальчик 2012 года рождения.
К ликвидации последствий ДТП привлекались 15 человек и шесть единиц техники.