В Приамурье назвали возможную причину пожара в Хинганском заповеднике

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт — РИА Новости. Поджог, по предварительным данным, стал причиной пожара в Хинганском заповеднике в Приамурье, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

Ранее сообщалось, что пожар возник в субботу и уже потушен. Огонь, по данным центра гражданской защиты и пожарной безопасности, охватил около 10 тысяч гектаров. Термоточку зафиксировала система космического мониторинга на территории заповедника в субботу. В воскресенье представитель заповедника сообщил РИА Новости, что пожар потушен, горели луга, ущерб, по словам собеседника агентства, минимален, все птицы уже откочевали, улетели, все взрослые животные ушли от огня. Представитель заповедника сообщил РИА Новости в воскресенье, что огонь пришел с соседней территории.

"По предварительной информации, причиной пожара является умышленный поджог, который произошёл в ночь с 27 на 28 октября. Профилактические мероприятия по выжиганию сухой травянистой растительности на данной и прилегающей к ней территории в этот период не проводились. По данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия", — сообщает в воскресенье центр.

По информации центра пожарной безопасности, с 30 октября начнется проверка межрайонной природоохранной прокуратурой и управлением Росприророднадзора по Амурской области по факту несвоевременного принятия мер по тушению пожара руководством заповедника. Как отмечает Амурский центр ГЗ и ПБ, в тушении пожара было задействовано 56 человек и 15 единиц техники.

Хинганский заповедник был создан в 1963 году, здесь обитают занесенные в Красную книгу России черный и японский журавли, главная задача заповедника — охрана птиц, создана станция реинтродукции редких видов. Также здесь обитают лось, изюбр и другие животные, в том числе енотовидная собака, представляющая особую ценность.

В мае 2015 года президент России Владимир Путин выпустил на волю в Амурской области трех амурских тигров, Хинганский заповедник стал местом обитания одного из них — тигрицы Илоны. По информации заповедника, за пожарный период 2016 года были выявлены и ликвидированы четыре пожара, три — весной и один осенью, причиной пожаров стал переход огня с сопредельных территорий, в прошлом году огонь прошел более 10 тысяч гектаров.