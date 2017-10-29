В Приамурье назвали возможную причину пожара в Хинганском заповеднике

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт — РИА Новости. Поджог, по предварительным данным, стал причиной пожара в Хинганском заповеднике в Приамурье, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).
"По предварительной информации, причиной пожара является умышленный поджог, который произошёл в ночь с 27 на 28 октября. Профилактические мероприятия по выжиганию сухой травянистой растительности на данной и прилегающей к ней территории в этот период не проводились. По данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия", — сообщает в воскресенье центр.
По информации центра пожарной безопасности, с 30 октября начнется проверка межрайонной природоохранной прокуратурой и управлением Росприророднадзора по Амурской области по факту несвоевременного принятия мер по тушению пожара руководством заповедника. Как отмечает Амурский центр ГЗ и ПБ, в тушении пожара было задействовано 56 человек и 15 единиц техники.
Хинганский заповедник был создан в 1963 году, здесь обитают занесенные в Красную книгу России черный и японский журавли, главная задача заповедника — охрана птиц, создана станция реинтродукции редких видов. Также здесь обитают лось, изюбр и другие животные, в том числе енотовидная собака, представляющая особую ценность.
В мае 2015 года президент России Владимир Путин выпустил на волю в Амурской области трех амурских тигров, Хинганский заповедник стал местом обитания одного из них — тигрицы Илоны. По информации заповедника, за пожарный период 2016 года были выявлены и ликвидированы четыре пожара, три — весной и один осенью, причиной пожаров стал переход огня с сопредельных территорий, в прошлом году огонь прошел более 10 тысяч гектаров.