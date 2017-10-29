При пожаре на оленеводческой стоянке на Чукотке погибли два человека

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек из-за возгорания палатки на месте стоянки оленеводческой бригады на Чукотке, сообщает СК РФ.

"В результате пожара погибли два человека, среди них женщина 40 лет и мужчина, личность которого устанавливается. Пострадал один работник бригады, который в тяжелом состоянии с ожогами доставлен в реанимационное отделение, ему оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следственно-оперативная группа к месту происшествия еще не прибыла из-за того, что бригада находится в труднодоступном месте.