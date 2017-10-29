В Приамурье потушили пожар в Хинганском заповеднике

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт — РИА Новости. Природный пожар в Хинганском заповеднике в Амурской области, возникший в субботу, потушен, сообщил РИА Новости представитель заповедника.
Как информировал ранее Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности, возгорание в заповеднике зафиксировала в субботу система космического мониторинга. Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области направило для тушения 12 человек и три единицы техники.
Хинганский заповедник был создан в 1963 году, здесь обитают занесенные в Красную книгу России черный и японский журавли, главная задача заповедника — охрана птиц, создана станция реинтродукции редких видов птиц. Также здесь обитают лось, изюбр и другие животные, в том числе особо ценная енотовидная собака.
В мае 2015 года президент России Владимир Путин выпустил на волю в Амурской области трех амурских тигров, Хинганский заповедник стал местом обитания одного из них — тигрицы Илоны.
По информации заповедника, за пожароопасный период 2016 года были выявлены и ликвидированы четыре пожара, три — весной и один осенью, причиной пожаров стал переход огня с сопредельных территорий, в прошлом году огонь прошел более 10 тысяч гектаров.