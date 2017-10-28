В Адыгее при падении дельтаплана погибли два человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт — РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, погибли при падении дельтаплана в Майкопском районе Адыгеи, сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС России.

По его словам, инцидент произошел около 18.00 мск в районе поселка Причетовский.

"Произошло падение дельтаплана с последующим загоранием. По предварительным данным, два человека погибли", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что возгорание ликвидировано пожарными. Обстоятельства происшествия уточняются.