В Омске перевернулась маршрутка, один человек погиб

НОВОСИБИРСК, 28 окт – РИА Новости. Маршрутная "ГАЗель" перевернулась и столкнулась с иномаркой в Омске: семь человек, в том числе два ребенка, получили травмы, один погиб, сообщает УМВД по Омской области.

В омской полиции уточнили, что авария на Красноярском тракте произошла около 17.40 по местному времени (14.40 мск). На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, вызвана бригада скорой медицинской помощи.

"Предварительно установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса "ГАЗель", мужчина 1962 года рождения, двигаясь по маршруту 426, следуя по Красноярскому тракту в направлении посёлка Береговой, в районе дома 155 не справился с управлением, допустил опрокидывание автомобиля с последующим столкновением с автомобилем Toyota", — говорится в сообщении.

В результате ДТП семь пассажиров, в том числе двое детей из автомобиля "ГАЗель", доставлены в больницу. Уже установлены личности трех пострадавших: это женщины 1972 и 1987 годов рождения, мальчик 2005 года рождения.

"Мужчина, личность которого на данный момент не установлена, скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В момент ДТП в салоне пассажирского микроавтобуса находилось 13 пассажиров", — заявили в полиции.

Полиция организовала проверку.