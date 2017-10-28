В Омске перевернулась маршрутка, один человек погиб

НОВОСИБИРСК, 28 окт – РИА Новости. Маршрутная "ГАЗель" перевернулась и столкнулась с иномаркой в Омске: семь человек, в том числе два ребенка, получили травмы, один погиб, сообщает УМВД по Омской области.
"Предварительно установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса "ГАЗель", мужчина 1962 года рождения, двигаясь по маршруту 426, следуя по Красноярскому тракту в направлении посёлка Береговой, в районе дома 155 не справился с управлением, допустил опрокидывание автомобиля с последующим столкновением с автомобилем Toyota", — говорится в сообщении.
В результате ДТП семь пассажиров, в том числе двое детей из автомобиля "ГАЗель", доставлены в больницу. Уже установлены личности трех пострадавших: это женщины 1972 и 1987 годов рождения, мальчик 2005 года рождения.
"Мужчина, личность которого на данный момент не установлена, скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В момент ДТП в салоне пассажирского микроавтобуса находилось 13 пассажиров", — заявили в полиции.
Полиция организовала проверку.