Дело об избиении водителя скорой под Челябинском передали из МВД в СК

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Дело об избиении пьяным мужчиной водителя скорой помощи в челябинском городе Кыштым передали из МВД в Следственный комитет для дальнейшего расследования, сообщает следственное управление СК по Челябинской области.

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Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщала о возбуждении уголовного дела после нападения жителя Кыштыма на водителя бригады скорой помощи.

По данным следствия, пьяный мужчина 1992 года рождения разгромил приемное отделение местной станции скорой медицинской помощи и избил водителя, 54-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой был госпитализирован в лечебное учреждение.

Как ранее отмечала Волк, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.