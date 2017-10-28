Дело об избиении водителя скорой под Челябинском передали из МВД в СК

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Дело об избиении пьяным мужчиной водителя скорой помощи в челябинском городе Кыштым передали из МВД в Следственный комитет для дальнейшего расследования, сообщает следственное управление СК по Челябинской области.
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По данным следствия, пьяный мужчина 1992 года рождения разгромил приемное отделение местной станции скорой медицинской помощи и избил водителя, 54-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой был госпитализирован в лечебное учреждение.
Как ранее отмечала Волк, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.