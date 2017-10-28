СК возбудил уголовное дело после столкновения автобуса и лесовоза в Коми

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту столкновения школьного автобуса и лесовоза в Коми, при котором погибли три человека, сообщает Следственный комитет России в субботу.

МЧС ранее сообщало, что три человека погибли, еще четверо пострадали, по предварительным данным, при столкновении перевозившего группу подростков автобуса с грузовиком в Коми.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми принято к производству уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса и лесовоза, возбужденное органами внутренних дел", — говорится в сообщении.

Как отмечается, дело возбуждено по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По данным следователей, 27 октября в районе села Ыб Сыктывдинского района водитель автомобиля ПАЗ-320608, принадлежащего Яснэгской средней общеобразовательной школе, на 735-м километре автодороги "Чебоксары-Сыктывкар" столкнулся с лесовозом марки Mercedes. В результате ДПТ водитель школьного автобуса и два его пассажира от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи.

В ведомстве добавили, что водитель лесовоза госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. В СК заявили, что еще несколько пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести, не уточнив число пострадавших.