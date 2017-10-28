В Челябинской области завели дело на мужчину, избившего водителя скорой

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Уголовное дело о побоях возбуждено в отношении мужчины, который избил водителя скорой помощи в городе Кыштым Челябинской области, сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Ранее сообщалось, что житель города Кыштым 1992 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разгромил приемное отделение местной станции скорой медицинской помощи и избил водителя. Мужчину задержали.

"Сотрудниками муниципального отдела МВД РФ "Кыштымский" возбуждено уголовное дело… в отношении мужчины, который в ходе конфликта причинил телесные повреждения водителю скорой помощи", — сказала Волк.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, добавила она.