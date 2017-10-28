В Башкирии проверяют данные о гибели женщины после переливания крови

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Родственники скончавшейся жительницы Башкирии обвиняют медиков местной больницы в ошибке при переливании крови, которая якобы стала причиной смерти женщины, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
Отмечается, что врачи отрицают факт переливания крови пациентке.
Следователи изъяли всю необходимую документацию и проводят расследование, готовится постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.