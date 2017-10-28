В Башкирии проверяют данные о гибели женщины после переливания крови

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Родственники скончавшейся жительницы Башкирии обвиняют медиков местной больницы в ошибке при переливании крови, которая якобы стала причиной смерти женщины, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 18 февраля 69-летняя женщина поступила в больницу города Сибай с сердечно-сосудистым заболеванием. Ее дочь сообщила следствию, что 20 февраля ее матери сделали переливание крови, а 20 марта она скончалась. Заявление о том, что медики перепутали группу крови при переливании, родственники подали в полицию в конце сентября.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Отмечается, что врачи отрицают факт переливания крови пациентке.

Следователи изъяли всю необходимую документацию и проводят расследование, готовится постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.