В Югре задержали полицейского, обвиняемого в гибели подростка

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Сотрудник ГИБДД, обвиняемый в гибели 15-летнего подростка-мотоциклиста в ХМАО, взят под стражу, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее в СМИ сообщалось, что 26 октября суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия, взяв обвиняемого лишь под домашний арест. Следствие повторно подавало ходатайство о взятии полицейского под стражу 28 октября.

Как стало известно ранее, 29 сентября в поселке Перегребное Октябрьского района ХМАО столкнулись УАЗ под управлением сотрудника ГИБДД и мотоцикл с 15-летним подростком. Юноша погиб. По факту возбудили дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Расследование было взято на контроль центральным аппаратом СКР.

Позднее замглавы администрации сельского поселения Перегребное Дмитрий Мельниченко заявил, что его избили сотрудники полиции за то, что он стал свидетелем этого ДТП и записал его на видео. В пятницу председатель СК РФ Александр Бастрыкин по результатам совещания в Сургуте уволил замруководителя Няганского межрайонного следственного отдела СУ СК России по ХМАО, который дал указание сотрудникам ГИБДД провести обыск у свидетеля. Бастрыкин также потребовал от следователей вновь ходатайствовать об аресте полицейского.

"С учетом позиции потерпевшего, которым признан отец погибшего юноши, широкого общественного резонанса, отсутствия у территориальной уголовно-исполнительной инспекции возможности обеспечить исполнение меры пресечения в виде домашнего ареста, а также в целях исключения возможности оказания обвиняемым давления на участников уголовного судопроизводства следствие повторно обратилось в суд с ходатайством о заключении полицейского под стражу", — сказала Петренко.

Она добавила, что полицейского также обвиняют в халатности: сотрудник ГИБДД знал, что подросток управлял мотоциклом без прав, но не задержал несовершеннолетнего и не отправил транспортное средство на спецстоянку, и это привело к ДТП.