СК повторно потребовал ареста полицейского после гибели подростка в Югре

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе повторно ходатайствовали об аресте полицейского, в ДТП с которым погиб 15-летний подросток, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Как стало известно ранее, 29 сентября в поселке Перегребное Октябрьского района ХМАО столкнулись УАЗ под управлением сотрудника ГИБДД и мотоцикл с 15-летним подростком. Юноша погиб . По факту возбудили дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Расследование было взято на контроль центральным аппаратом СКР.

Позднее замглавы администрации сельского поселения Перегребное Дмитрий Мельниченко заявил, что его избили сотрудники полиции за то, что он стал свидетелем этого ДТП и записал его на видео. В пятницу председатель СК РФ Александр Бастрыкин по результатам совещания в Сургуте уволил замруководителя Няганского межрайонного следственного отдела СУСК России по ХМАО, который дал указание сотрудникам ГИБДД провести обыск у свидетеля. Бастрыкин также потребовал от следователей вновь ходатайствовать об аресте полицейского.

"С учетом позиции потерпевшего, которым признан отец погибшего юноши, широкого общественного резонанса, отсутствия у территориальной уголовно-исполнительной инспекции возможности обеспечить исполнение меры пресечения в виде домашнего ареста, а также в целях исключения возможности оказания обвиняемым давления на участников уголовного судопроизводства следствие повторно обратилось в суд с ходатайством о заключении полицейского под стражу", — сказала Петренко.

Она добавила, что полицейского также обвиняют в халатности: сотрудник ГИБДД знал, что подросток управлял мотоциклом без прав, но не задержал несовершеннолетнего и не отправил транспортное средство на спецстоянку, и это привело к ДТП.