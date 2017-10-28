В Приамурье тушат пожар в Хинганском заповеднике

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт — РИА Новости. В Хинганском заповеднике в Амурской области тушат лесной пожар, сообщает в субботу Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

"Утром 28.10.2017 системой космического мониторинга на территории Хинганского заповедника зафиксирована термоточка. Принимая во внимание большую значимость данной территории для области… несмотря на отказ директора заповедника от дополнительных сил и средств для тушения пожара, министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности области для тушения возникшего природного пожара были направлены 12 человек и три единицы техники", — сообщает центр ГЗ и ПБ.

Сообщается, что министерство планирует в ближайшее время для оперативного тушения пожара увеличить группировку сил и средств. Для выяснения причин к месту пожара выдвинулась оперативно-следственная группа, площадь возгорания не уточняется.

Хинганский заповедник был создан в 1963 году, здесь обитают занесенные в Красную книгу России черный и японский журавли, главная задача заповедника — охрана птиц. Также здесь обитают лось, изюбр и другие животные, в том числе енотовидная собака, представляющая особую ценность.

В мае 2015 года президент России Владимир Путин выпустил на волю в Амурской области трех амурских тигров, Хинганский заповедник стал местом обитания одного из них — тигрицы Илоны.

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По информации заповедника, за пожарный период 2016 года были выявлены и ликвидированы четыре пожара, три — весной и один осенью, причиной пожаров стал переход огня с сопредельных территорий, в прошлом году огонь прошел более 10 тысяч гектаров.