В Химках локализовали пожар на территории бывшего завода

Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений

Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Пожар на территории бывшего завода "Алмаз" в подмосковных Химках локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

"В 21.25 пожар локализован на площади одна тысяча квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, борьбу с огнем в настоящее время ведут около 20 пожарных расчетов.

Ранее сообщалось о площади пожара в 200 "квадратов" на складе с пиломатериалами, расположенном на территории бывшего завода "Алмаз".