В школе на Кубани после скандала с подарком учителю нашли нарушения

КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости. Прокуратура нашла нарушения в школе на Кубани, где произошел скандал с учительницей, недовольной слишком "бедным" подарком; в образовательном учреждении выявили ряд нарушений, из-за которых руководство привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

Уточняется, что прокуратура Прикубанского округа завершила проверку сведений, размещённых в СМИ, о том, что преподаватель начальных классов школы №78 Краснодара в День учителя не стала принимать букет цветов и конверт с деньгами, так как посчитала, что сумма слишком незначительна. По результатам инцидента учитель была привлечена к дисциплинарной ответственности, а позднее уволена из школы по собственному желанию.

"Результаты прокурорской проверки показали, что сложившаяся ситуация стала возможной по причине ненадлежащей организации руководителем образовательной организации работы, направленной на предупреждение коррупции среди педагогического коллектива, в том числе ориентирования работников на соблюдение требований Кодекса этики и служебного поведения", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе проверки в школе выявлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

По данным фактам прокурор округа внес представление директору департамента образования Краснодара, в котором поставил вопросы о незамедлительном устранении нарушений, а также о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.