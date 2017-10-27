СК выясняет, почему в Новороссийске к школьнику опоздала скорая

СОЧИ, 27 окт — РИА Новости. Следователи проводят проверку после сообщений о том, что новороссийский школьник получил черепно-мозговую травму, когда на перемене его ударил другой ребенок, а вызванная на место скорая не смогла вовремя подъехать к школе из-за запертых ворот, сообщает в пятницу управление СК по Краснодарскому краю.

В следственный отдел по Новороссийску ранее поступило обращение матери мальчика.

"Как утверждает заявительница, 16 октября 2017 года ее сына во время перемены по голове ударил другой учащийся, после чего ребенку стало плохо, но в школе не оказалось медицинского персонала, а прибывшим по вызову сотрудникам скорой медицинской помощи понадобилось время для заезда на территорию школы, поскольку ворота были закрыты. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, и он был прооперирован", — говорится в сообщении ведомства.

Следователи начали доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства травмирования ребенка, а также проанализировать действия должностных лиц школы по своевременному и оперативному оказанию помощи пострадавшему. По результатам будет принято процессуальное решение, уточняется в сообщении.