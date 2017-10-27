СК по Москве проверит данные о пожилой женщине, которой медики сломали руки

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Столичные следователи проверяют информацию СМИ о том, что сотрудники скорой помощи сломали 91-летней женщине обе руки, пытаясь сделать укол при госпитализации, а затем уронили носилки с ней на лестничной площадке, сообщила старший помощник руководителя главка СК по Москве Юлия Иванова.

"Проводится доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о причинении телесных повреждений пожилой женщине сотрудниками скорой помощи при ее госпитализации", — сказала она.

По информации СМИ, фельдшеры при госпитализации 91-летней женщины сломали ей обе руки, пытаясь сделать укол. Кроме того, сотрудники скорой помощи уронили носилки с пациенткой на лестничную клетку.

В ходе проверки будет дана оценка действиям медработников по статье 293 Уголовного кодекса ("халатность").