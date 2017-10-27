Жителя Челябинска приговорили к 14,5 годам колонии за убийство родителей

ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт – РИА Новости. Челябинский областной суд в пятницу приговорил к 14 годам и шести месяцам лишения свободы жителя Челябинска, обвиняемого в убийстве своих родителей, сообщила пресс-служба облсуда.

По данным суда, вечером 11 июня 2016 года в квартире у осужденного и его отца произошла ссора на почве личных неприязненных отношений, в результате сын избил отца, затем ударил его не менее 10 раз молотком по голове. Затем злоумышленник ударил молотком по голове мать. Отец скончался на месте, мать — через несколько недель в больнице. После убийства осужденный поджег шкаф с одеждой и скрылся.

"Суд назначил Станиславу Кружкину наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Дополнительное наказание – ограничение свободы сроком на один год (исполняется после освобождения из мест лишения свободы)", — говорится в сообщении.

Молодого человека 1997 года рождения признали виновным по статьям "Убийство двух лиц" и "Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога", уточняется в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, добавляет пресс-служба.