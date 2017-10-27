В СК уточнили, кто стал жертвами столкновения автобуса и лесовоза в Коми

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Жертвами столкновения школьного автобуса и лесовоза в Коми стали трое взрослых, сообщает региональное следственное управление.
МЧС ранее сообщило, что три человека погибли, еще четверо пострадали, по предварительным данным, при столкновении перевозившего группу подростков автобуса с грузовиком в Коми.
"По предварительным данным, погибли трое взрослых", — говорится в сообщении.
По данным СК, дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и лесовоза произошло в районе села Ыб Сыктывдинского района.