СОЧИ, 27 окт — РИА Новости. Бывший руководитель департамента транспорта Краснодарского края осужден на 8,5 лет колонии строгого режима за получение взяток на сумму более 4,8 миллиона рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Первомайский районный суд Краснодара вынес обвинительный приговор в отношении 39-летнего Анастаса Оркопуло, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренных статьей "получение должностным лицом взяток в крупном и особо крупном размерах", говорится в сообщении.

"Следствием и судом установлено, что в период с января 2010 по октябрь 2014 года обвиняемый систематически получал от директора и представителя предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки на территории края, взятки. Денежные средства чиновник получал ежемесячно в размере от 50 до 100 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе в пользу данного предприятия и благоприятных условий в его работе. В результате он получил свыше 4,8 миллионов рублей", — сообщили в краевом следственном управлении.

Кроме того, в конце 2009 — начале 2010 года и в марте 2010 года мужчина, возглавляя отдел организации пассажирских автоперевозок в транспортном департаменте, получил 650 тысяч рублей за допуск фирмы к участию и выигрыш в конкурсе на право осуществления регулярных пассажирских перевозок по двум маршрутам, сообщает СК.

Суд назначил Оркопуло восемь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в почти 24,4 миллиона руб, говорится в сообщении краевого управления СК.