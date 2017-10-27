В Москве на площади 200 "квадратов" горит автокомбинат, сообщил источник

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Здание автокомбината загорелось в пятницу днем на площади порядка 200 квадратных метров на юге Москвы, эвакуировано 50 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Предварительно, горит покрасочная камера на втором этаже здания по адресу: улица Кантемировская, дом 59а, строение 3. Эвакуировано 50 человек", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, в 15.18 пожар удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших нет.