В МЧС назвали причину пожара с пятью жертвами в доме под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Короткое замыкание электропроводки стало причиной возникновения пожара, повлекшего смерть пятерых человек в Серове Свердловской области, сообщает в пятницу региональное ГУ МЧС.

В ночь на 25 октября в Серове на улице Сосьвинской на площади 120 квадратных метров загорелся одноэтажный дом на несколько квартир. В результате погибли пенсионерка, две женщины и две девочки, отравившиеся угарным газом. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

"Эксперты испытательной пожарной лаборатории провели ряд исследований и установили, что очаг пожара находился на веранде одной из квартир, на потолке, где проложена электропроводка. При возгорании провода получили оплавление, характерное для короткого замыкания", — уточняет ведомство, добавляя, что быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции и сильный ветер.

По данным ГУ МЧС, минувшим летом в этой квартире уже был пожар из-за неисправной электропроводки. Тогда хозяева потушили его самостоятельно, но, никаких мер по ремонту или замене электрооборудования не предприняли, отмечает управление.