В Крыму будут судить трех человек по делу о затонувшем плавкране

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Перед судом предстанут трое сотрудников филиала "Морспасслужба Росморречфлота" по обвинению в нарушении правил движения и эксплуатации плавкрана, затонувшем около года назад и повлекшем смерть трех членов экипажа, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым.
Следователи крымского следственного отдела на транспорте ГСУ СК РФ по республике Крым завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя директора филиала "Морспасслужба Росморречфлота", капитана плавкрана "АСПТР-1" и капитана буксира "Меркурий".
"Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц)… В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в СК.
В ходе расследования уголовного дела следователями проведено более 100 следственных и процессуальных действий, допрошены в качестве свидетелей и потерпевших более 50 человек, назначено и проведено несколько экспертиз, в том числе комплексная эксплуатационно-техническая судебная экспертиза, отметили в СК.
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