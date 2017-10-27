В Крыму будут судить трех человек по делу о затонувшем плавкране

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Перед судом предстанут трое сотрудников филиала "Морспасслужба Росморречфлота" по обвинению в нарушении правил движения и эксплуатации плавкрана, затонувшем около года назад и повлекшем смерть трех членов экипажа, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым.

По данным следствия, 11 октября 2016 года во время буксировки плавкрана из акватории "Артека" судно затонуло в районе побережья Ливадии. При проведении спасательных работ удалось спасти только пять человек экипажа, местонахождение еще трех человек до настоящего времени не установлено.

Следователи крымского следственного отдела на транспорте ГСУ СК РФ по республике Крым завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя директора филиала "Морспасслужба Росморречфлота", капитана плавкрана "АСПТР-1" и капитана буксира "Меркурий".

"Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц)… В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в СК.

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Ранее следователи предъявили обвинение директору Азово-Черноморского филиала "Морспасслужба Росморречфлота" по факту нарушения эксплуатации плавкрана, затонувшего у берегов Крыма, ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе расследования уголовного дела следователями проведено более 100 следственных и процессуальных действий, допрошены в качестве свидетелей и потерпевших более 50 человек, назначено и проведено несколько экспертиз, в том числе комплексная эксплуатационно-техническая судебная экспертиза, отметили в СК.

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