В Екатеринбурге задержали подозреваемого в "минировании" ТРЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в "минировании" торгово-развлекательного центра, задержали в Екатеринбурге, сообщил в пятницу РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ подозреваемого в совершении этого противоправного деяния удалось задержать. Им оказался неработающий и ранее неоднократно судимый за совершение краж местный житель 1993 года рождения. В ходе допроса он дал признательные показания, пояснив, что звонок совершил из хулиганских побуждений, так как раньше у него, якобы, был конфликт с начальником службы безопасности ТРЦ", — сказал Горелых.
Он добавил, что, по предварительным сведениям, из-за приостановки работы ТРЦ понес ущерб, размер которого может превышать два миллиона рублей. В связи с этим ГУ МВД и УФСБ "осуществляют сбор доказательной базы с целью переквалификации возбужденного уголовного дела на часть 2 статьи 207 УК РФ".