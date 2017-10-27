В Екатеринбурге задержали подозреваемого в "минировании" ТРЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в "минировании" торгово-развлекательного центра, задержали в Екатеринбурге, сообщил в пятницу РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, вечером 14 октября в единую экстренную службу обратился неизвестный, заявивший о "минировании" одного из ТРЦ в Верх-Исетском районе города. Прибывшие на место полицейские ничего опасного не обнаружили. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ подозреваемого в совершении этого противоправного деяния удалось задержать. Им оказался неработающий и ранее неоднократно судимый за совершение краж местный житель 1993 года рождения. В ходе допроса он дал признательные показания, пояснив, что звонок совершил из хулиганских побуждений, так как раньше у него, якобы, был конфликт с начальником службы безопасности ТРЦ", — сказал Горелых.

Он добавил, что, по предварительным сведениям, из-за приостановки работы ТРЦ понес ущерб, размер которого может превышать два миллиона рублей. В связи с этим ГУ МВД и УФСБ "осуществляют сбор доказательной базы с целью переквалификации возбужденного уголовного дела на часть 2 статьи 207 УК РФ".