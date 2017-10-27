Умер пилот развалившегося под Саратовом дельталета

САРАТОВ, 27 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пилот дельталета, упавшего в четверг в окрестностях Саратова, в пятницу скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.

"Мужчина скончался сегодня в больнице", — сказал собеседник агентства.

Дельталет под управлением 64-летнего пилота упал в четверг вечером вблизи поселка Дубки Саратовского района Саратовской области. По данным прокуратуры, летательный аппарат был самодельным.

В областной службе спасения ранее отметили, что дельталет развалился при взлете, пилот был госпитализирован. По информации областного минздрава, пострадавший был в крайне тяжелом состоянии.