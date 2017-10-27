Защита директора РАМТ предложила освободить ее под залог в миллион рублей

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Защита директора РАМТ Софьи Апфельбаум предлагает суду отпустить ее под залог в миллион рублей, заявила в пятницу адвокат в суде.

Между тем СК РФ настаивает на домашнем аресте.

"Предлагаем суду залог в миллион рублей", — сказала защитница бывшей чиновницы, ранее возглавлявшей департамент государственной поддержки искусства Минкультуры РФ.

Апфельбаум задержана по делу режиссера Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии". По версии следствия, Апфельбаум, вступив в сговор с Серебренниковым, в 2011–2014 годах от имени Минкультуры подписывала соглашения о предоставлении "Седьмой студии" субсидий на более чем 214 миллионов рублей.

Она также помогала согласовать отчетную документацию, содержащую завышенные сведения о количестве и стоимости мероприятий, "чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных средств в размере не менее 68 миллионов рублей", отмечали в СК РФ.