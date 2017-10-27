В Кемерово мужчина "по ошибке" избил в гимназии десятилетнего школьника

КЕМЕРОВО, 27 окт — РИА Новости. Кемеровские полицейские привлекли к ответственности мужчину, избившего 10-летнего мальчика, которого он "по ошибке" принял за обидчика своей дочери, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.

Полицейские узнали об инциденте от родителей ученика гимназии, которые сообщили, что на их сына в образовательном учреждении напал мужчина. По словам родителей, неизвестный начал дергать мальчика за ухо, ударил по лицу и выкрикивал оскорбления в адрес ребенка. Правоохранители провели проверку и установили нарушителя, которым оказался отец ученицы той же гимназии.

"Девочка упала при выходе из школы и посчитала, что ее толкнул одноклассник. Она пожаловалась на это своему отцу, который приехал забирать ее из гимназии. Не разобравшись в ситуации, мужчина остановил мальчика во дворе и при других детях начал ругать его и дергать за ухо. На самом деле оказалось, что никакого отношения к падению девочки избитый лицеист не имел. По словам других детей, она просто оступилась на лестнице", — сказали в ГУМВД.

Как пояснили в ведомстве, телесные повреждения, причиненные мальчику, зафиксировал судебно-медицинский эксперт. Участковый уполномоченный составил в отношении 54-летнего нарушителя административный протокол по статье "побои". Теперь мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо от 60 до 120 часов обязательных работ.

Замначальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН областного ГУМВД полковник полиции Инна Баляскина отметила, что взрослый мужчина не имел права применять силу, даже если ребенок был бы виноват. "В конфликтах между детьми следует разбираться родителям и желательно с привлечением администрации образовательного учреждения. Родители потерпевшего ребенка сделали все правильно — обратились в полицию и решили все цивилизованным путем, как и нужно это делать", — сказала Баляскина.

С начала года кузбасские полицейские составили более 3,6 тысячи протоколов о побоях. В главке напомнили, что за повторное совершение административного правонарушения грозит уголовная ответственность — до двух лет лишения свободы.