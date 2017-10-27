В Сургуте завели два уголовных дела после избиения девочки из Таджикистана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Второе уголовное дело возбудили по факту избиения в Сургуте 12-летней девочки из Таджикистана, сообщает в пятницу СУСК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).

Как ранее информировала пресс-служба городской администрации, 11 октября в органы опеки обратился местный житель, сообщивший, что в соседней квартире проживает ребенок, состояние которого вызывает у него опасения. На место выехали полицейские и представители органов опеки и попечительства. Специалисты обнаружили в квартире 12-летнюю девочку, которую пришлось госпитализировать. У нее диагностированы переломы ребер, ушибы и синяки. Сообщается, что девочку привезли из Таджикистана два года назад, она проживала в семье сестры, не была социализирована и не училась в школе. По данным горадминистрации, "несколько лет о ее существовании не знали даже соседи".

"В рамках расследования проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установила, что телесные повреждения наносились девочке на протяжении длительного времени, в связи с чем, принято решение о возбуждении нового уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица", — уточняет управление.

По данным ведомства, новое дело объединено с предыдущим, возбужденным по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Девочку признали потерпевшей, сейчас допрашиваются ее родственники и знакомые.

"Следователи проверят условия, в которых проживала и воспитывалась несовершеннолетняя, установят каким образом она прибыла на территорию Российской Федерации и дадут правовую оценку действиям родственников, с которыми она проживала", — отмечает СУСК.