В Омске проверят данные о том, что ребенка в детсаду заставляли мыть туалет

НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Следователи в Омске начали проверять информацию о том, что четырехлетнего мальчика в детском саду заставляли мыть унитазы и запирали одного в спальной комнате, сообщает в пятницу следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению из средств массовой информации о том, что в детском саду № 91 в Омске четырехлетнего мальчика заставляли мыть унитазы и запирали одного в спальной комнате", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что о произошедшем сообщила в социальных сетях сестра мальчика.

"В ходе проверки будут всесторонне проверены опубликованные сведения. Действиям воспитателей дана надлежащая правовая оценка. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", — отметили в СК.